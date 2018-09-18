Минобороны сообщило, что российские военные нашли место крушения Ил-20, передает РИА «Новости».

Самолет упал в Средиземном море в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в провинции Латакия.

«На данный момент обнаружено место падения самолета в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия)», — сообщили в ведомстве.

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Ранее Минобороны России заявило, что Израиль создал опасную ситуацию в районе Латакии в Сирии, в результате чего сирийские ПВО направили ракету в российский самолет Ил-20.

Вечером 17 сентября Ил-20 пропал с радаров в Сирии. Как сообщили в Минобороны, ракета сирийского комплекса ПВО сбила российский самолет. Погибли 15 человек.

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