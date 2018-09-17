Шойгу ответил на вопрос о военной операции в Идлибе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военная операция в сирийской провинции Идлиб проводиться не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, таким образом глава российского оборонного ведомства ответил на вопрос, правильно ли следует понимать, что операции в Идлибе не будет.

Реклама

«Да», — ответил Шойгу.

Он также заявил, что в ближайшие часы детали меморандума, подписанного лидерами России и Турции, будут согласованы с Дамаском.

«В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе», — добавил Шойгу.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе.

Ранее сообщалось, что лидеры стран договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.