Шойгу пообещал проводить крупные военные учения каждые пять лет

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, крупные военные учения планируется проводить в России каждые пять лет, передает «Россия 1».

«Дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план — это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет», — сказал Шойгу.

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Он, в частности, отметил, что государственная программа вооружения рассчитана на 10 лет, однако мероприятия, которые показывали бы боевую готовность вооруженных частей, по его словам, необходимо проводить чаще.

«Но нам нужны какие-то промежуточные точки отсчета. Нам, я имею в виду верховного главнокомандующего, потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть куда мы движемся и все ли у нас здесь в порядке», — добавил министр.

Ранее сообщалось о завершении в Забайкалье основного этапа учений «Восток-2018».