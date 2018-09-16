У Черноморского побережья России засекли американский беспилотник

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk был замечен над российским черноморским побережьем во время многочасового полета, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar.

По имеющимся данным, беспилотник вылетел с военной базы НАТО Сигонелла, расположенной в Италии, и направился в сторону разграничительной линии в Донабассе с целью мониторинга. После выполнения задачи аппарат полетел в направлении Крыма и Краснодарского края.

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Подчеркивается, что беспилотник находился в вблизи российского черноморского побережья около восьми часов, периодически приближаясь к берегам России на расстояние 40 километров.

Также стало известно, что около полудня в районе российского Черноморья был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

В прошлый раз о появлении американского беспилотников у берегов России сообщалось в мае.