Появилось видео ракетной атаки Израиля по Сирии

В интернете появилось видео перехвата ракеты, которую, по данным сирийских СМИ, Израиль запустил по аэродрому в Дамаске.

Видео было отснято ночью. На кадрах видно, как полет ракеты прерывается взрывом.

Ранее государственное агентство SANA сообщало, что сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля.

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Отмечалось, что в 21.50 мск в Дамаске прогремело несколько мощных взрывов.

«Системы ПВО отразили израильскую ракетную агрессию по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сбиты несколько ракет», — сообщал сирийский военный источник.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Также он рассказал, что был нанесен материальный ущерб, однако не уточнил его масштабы.

Израильские военные факт атаки в данный момент не прокомментировали.