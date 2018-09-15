СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Сирийские ПВО отразили «ракетную агрессию» Израиля по району аэропорта Дамаска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский военный источник.

Как сообщается, в 21.50 мск в Дамаске прогремело несколько мощных взрывов.

«Системы ПВО отразили израильскую ракетную агрессию по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сбиты несколько ракет», — сказал источник.

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По его словам, в результате атаки погибших или пострадавших нет. Причинен только материальный ущерб, уточнил он.

Агентство также передает, что в пресс-службе израильской армии отказались комментировать эти сообщения.

В начале сентября ПВО Сирии отразили ракетный удар по пригороду Хамы.