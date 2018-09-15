Гиоргадзе рассказал о создании лаборатории, где могли проводить эксперименты над людьми

Бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал, как в окрестностях Тбилиси создавалась лаборатория имени Ричарда Лугара, где могли проводиться секретные эксперименты над людьми, передает RT.

По его словам, лаборатория создавалась примерно с 2004 года, в 2011 году она была официально открыта представителями руководства Грузии и заместителем министра обороны США.

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«С самого начала, с создания этой лаборатории, с открытия вокруг ее деятельности были самые различные слухи, разговоры, исследования, так скажем, расследования местного порядка. Она вызывала тревогу у тех, кто жил и живет рядом с лабораторией», — сказал Гиоргадзе.

Экс-министр также сообщил, что лаборатория имени Ричарда Лугара расположена на территории бывшей российской военной базы, в 17 км от Тбилиси, в поселке Алексеевка.

Гиоргадзе утверждает, что лаборатории такого типа, как правило, создаются под эгидой Агентства по уменьшению угрозы при Министерстве обороны США.

Ранее в российском Минобороны на основании предоставленных Гиоргадзе документов заподозрили США в смертельных экспериментах над людьми.