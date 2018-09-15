Волкер рассказал о «горячей стадии» конфликта в Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что в Донбассе в настоящее время наблюдается горячая стадия конфликта, передает РИА «Новости».

Как отмечается, данное заявление Волкер сделал в субботу, 15 сентября, во время выступления на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Реклама

«На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население… Этот конфликт не заморожен, не завершен. Он продолжается каждую ночь, каждый день», — сказал Волкер.

Спецпредставитель обратил внимание на гуманитарные проблемы из-за боевых действий в регионе, из-за которых страдает мирное население Донбасса.

Волкер также заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией по поводу мандата ООН о миротворческом контингенте в зоне конфликта для обеспечения «реальной безопасности».

Ранее спецпредставитель раскритиковал киевские власти за действия в Донбассе.