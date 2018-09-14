МИД Украины: Россия поднимает ставки действиями в Азовском море

Своими действиями в отношении украинских судов в Азовском море российская сторона поднимает политические и эмоциональные ставки, чтобы создать рычаги влияния на Украину, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает «Укринформ».

«Россия последовательно пытается играть тем, что по двустороннему соглашению у нас предусмотрен контроль. Этот контроль применяется таким образом, чтобы совсем ограничить свободу судоходства в Азовском море. Это используется для того, чтобы поднять ставки, во-первых, политические, во-вторых, эмоциональные и в-третьих - создать давление в других вопросах», — сказал Климкин.

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По его словам, действия России являются «абсолютно сознательной, хорошо просчитанной стратегией».

Ранее председатель государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что 270 бойцов морского спецназа будут отправлены в район Азовского и Черного морей.