В Германии назвали условия, на которых страна будет восстанавливать Сирию

Заместитель официального представителя МИД Германии Мария Адебар рассказала, на каких условиях немецкая сторона будет участвовать в восстановлении Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Адебар, для этого необходимо, чтобы в стране существовал политический процесс, который бы вызывал доверие и проходил под эгидой ООН.

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«Важными параметрами являются гуманитарный доступ, защита от преследований и безопасность для гражданских лиц, которые хотели бы вернуться», — заявила Адебар.

Ранее глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что российская сторона играет в сирийском Идлибе ключевую роль.