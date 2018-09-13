Путин прибыл в Забайкалье на маневры «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин прибыл на забайкальский полигон Цугол, где пройдет основной этап крупнейших в современной истории страны военных маневров «Восток-2018», передает РИА «Новости».

Вместе с Путиным на полигон прилетела губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Президент поднялся на вышку для просмотра розыгрыша военных действий.

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На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае проходят самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. 13 сентября состоится основной этап маневров, в ходе которого воинские формирования ВС России и Народно-освободительной армии Китая отрабатывают действия по отражению наступления условного противника.

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