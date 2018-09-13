США перехватили российские бомбардировщики около Аляски

Американские военные заявили, что два российских бомбардировщика 11 сентября были перехвачены самолетами ВВС F-22 около Аляски. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.

Ранее Майкл Кучарек, представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), заявил, что истребители F-22 ВВС США второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков Ту-95.

Уточняется, что перехват произошел 1 сентября в районе Алеутских островов.