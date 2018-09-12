Handelsblatt: Москва и Пекин сотрудничают не на равных

Москва и Пекин действуют не равных, показывая сплоченность перед Вашингтоном, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин демонстрируют сплоченность против США, однако их взаимодействие напряжено, говорится в материале. Так, Пекин преследует цель достичь уровня мировой державы наравне с США — в политическом и экономическом смысле. Москва также стремится вновь попасть на мировую арену, пишет издание. Вашингтон же в лице американского лидера Дональда Трампа вводит санкции, как в отношении Китая, так и России.

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В материале отмечается, что экономически Китай превосходит Россию, о чем дает понять Москве во время двусторонних переговоров.

Между тем, США сотрудничают с Южной Кореей и Японией, где играют ключевую роль в Тихоокеанском регионе — на территории, где ни Москва, ни Пекин не хотят уступать Трампу.

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях Восточного экономического форума принесла много слов, но мало поступков, отмечает Handelsblatt.