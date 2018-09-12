Украина перебросила военных к Азовскому морю

Командующий украинскими Сухопутными войсками Сергей Попко проинформировал о переброске ВС страны к Азовскому морю. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что переброска войск произошла по решению генштаба Украины. Эта мера должна помочь добиться полного контроля ситуации в Приазовье, гарантировать оборону побережья, а также поддержать деятельность корабельной группировки.

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По словам замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, в регион также перебросили два бронекатера типа «Гюрза-М».

Ранее сообщалось, что украинская сторона намерена построить полноценную морскую базу в Азовском море до конца текущего года.