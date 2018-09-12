США не допустили российский Ту-214ОН к полетам по Договору по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков проинформировал, что американская сторона решила не разрешать российскому Ту-214ОН полетов, предусмотренных Договором по открытому небу. Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

Отмечается, что международное освидетельствование самолета состоялось на авиабазе Кубинка и продолжалось со 2 по 11 сентября. Представители делегаций из 22 государств подписали итоговый документ, который разрешает Ту-214ОН осуществлять наблюдательные полеты над территориями их стран.

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«Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ», — заявил Рыжков.

Он добавил, что это решение представитель США объяснил указаниями, полученными от руководства страны в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приняли решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу.