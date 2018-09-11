США раскритиковали Россию за обвинения в адрес «Белых касок»

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Россия и Сирия необоснованно обвиняют организацию «Белые каски». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, обвинения в адрес «Белых касок» якобы являются фальшивыми.

Она также добавила, что действия России и властей САР «подвергают данную организацию риску».

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Науэрт подчеркнула, что США продолжат поддерживать организацию «Белые каски».

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что члены организации «Белые каски» похитили 44 ребенка для того, чтобы использовать их при инсценировке химической атаки в Идлибе.

Он также отметил, что за созданием самой организации «стоят британские спецслужбы».