Журналист: Мэттис с трудом убедил Трампа в необходимости НАТО

Журналист Боб Вудворд в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет, что глава Пентагона Джеймс Мэттис с трудом смог убедить президента США Дональда Трампа в необходимости НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам журналиста, Мэттис после назначения министром обороны на банкете пытался убедить Трампа поддержать Альянс. Президент США известен отрицательным отношением к НАТО, так как Штаты оплачивают большую часть расходов.

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«К концу ужина, казалось, Трампа удалось убедить. «Ладно, можете получить свою НАТО», — сказал он Мэттису. Администрация поддержит альянс, но вы станете собирать квартплату», — пишет Вудворд без указания источника.

Ранее Трамп заявил, что планирует написать правдивую книгу о себе.