Самолеты США нанесли удар фосфорными боеприпасами в провинции Дейр-эз-Зор

Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости» заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимира Савченко.

«В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов», — заявил он.

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Савченко также отметил, что в результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.

Ранее сообщалось, что Пентагон направил в форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии дополнительный военный контингент.