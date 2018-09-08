Боевики обстреляли населенный пункт Махарда в Сирии

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России)» обстреляли населенный пункт Махарда в сирийской провинции Хама, передает РИА «Новости» заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимира Савченко.

«В результате обстрела населенного пункта Махарда провинции Хама, по которому боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») (группировки запрещены в России) были выпущены 10 реактивных снарядов системы залпового огня, погибло девять мирных жителей, включая трех детей. Более 30 человек получили ранения», — сказал он.

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Савченко добавил, что всего в течение суток незаконные вооруженные формирования обстреляли 19 населенных пунктов. Российские военные врачи оказали медпомощь 68 жителям, в том числе 27 детям.

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