ВМФ и ВКС России завершили средиземноморские учения

Главнокомандующий российским Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Владимир Королев отчитался о завершении совместных учений подразделений ВМФ и Военно-космических сил (ВКС) России у берегов Сирии в Средиземном море, передает РИА «Новости».

По словам адмирала, все поставленные перед ВМФ и ВКС задачи, а также плановые эпизоды в ходе военных учений были выполнены.

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«Органы военного управления, личный состав кораблей и подводных лодок, морской авиации, морской пехоты показали высокий уровень подготовки, а также морской, воздушной и полевой выучки», — отметил Королев.

Главнокомандующий подчеркнул, что российские военные не допустили нарушений норм международного права в ходе совместных средиземноморских учений.

Ранее сообщалось, что в военных учениях приняли участие два стратегических бомбардировщика Ту-160.