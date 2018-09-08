CNN: США «ответили» России учениями в Сирии
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) начала учения в Сирии в качестве ответа на «угрозы» российских военных. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, США отдали приказ о проведении учений после поступившего 1 сентября от России предостережения о намерении ввести войска в зону на юге Сирии.
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Как отмечается, коалиция проводит эти учения для того, чтобы «показать» России и правительству Сирии степень боеготовности своих войск.
Ранее сообщалось, что коалиция США сообщила России о начале учений на востоке Сирии.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.