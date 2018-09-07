Число пострадавших в секторе Газа палестинцев увеличилось до 395 человек

По словам представителя минздрава сектора Газа Ашрафа аль-Кидра, в столкновениях на границе сектора Газа пострадали 395 человек, передает РИА «Новости».

«Несовершеннолетний палестинец погиб на востоке города Рафах и 395 палестинцев получили разные ранения на восточных границах сектора Газа за 24-ю пятницу», — сказал аль-Кидра.

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По его словам, 147 палестинцев, получивших ранения, были направлены в госпиталь, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Ранее сообщалось о 100 палестинцах, пострадавших в стычках на границе Газы.

Столкновения в секторе Газа стали продолжением пятимесячной череды протестных акций, которые проходят каждую пятницу и в которых принимают участие тысячи человек.