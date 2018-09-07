CNN: Россия предупредила США об ударе по району Сирии с американскими военными

Российские власти дважды за неделю уведомляли представителей США о готовности нанести удары по районам Сирии, где находятся «десятки» американских военных. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких представителей Пентагона.

По словам источников Пентагона, российские представители считают, что на территории, которую защищают США, находятся боевики. Отмечается, что в Вашингтоне обеспокоились возможной угрозой для армии США в случае удара. Источники отметили, что американская сторона предостерегла Москву от «вызова военному присутствию США».

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На CNN добавили, что США обеспокоены, в частности, безопасностью американских военных на базе Эт-Танф в провинции Хомс.

«Мы, безусловно, рекомендовали им (российским военным. — «Газета.Ru») держаться подальше от Эт-Танфа. Мы готовы к ответным действиям», — подчеркнул источник CNN в американском оборонном ведомстве.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель впервые поддержала военные действия России в Сирии.