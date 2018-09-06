Рада уравняла права женщин и мужчин в армии

Верховная рада Украины приняла законопроект, который уравнивает права женщин и мужчин в вооруженных силах. Об этом сообщает УНИАН.

Решение поддержали 247 народных депутатов Украины.

Согласно закону, женщины исполняют воинский долг на равных основаниях с мужчинами, что включает принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил воинского учета.

Реклама

К исключениям отнесены случаи, «предусмотренные законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола».

Ранее Рада в первом чтении приняла законопроект о лозунге «Слава Украине!».

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России).