Глава генштаба Франции заявил о готовности ударить по Сирии

Начальник генштаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что армия страны готова снова нанести удар по Сирии, передает Reuters.

По его словам, вооруженные силы страны готовы будут нанести удар по Сирии, если в провинции Идлиб будет использовано химическое оружие.

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Лекуантр также подчеркнул, что ожидает прекращения существования террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) к концу 2018 года.

Ранее в сети было опубликовано видео удара Воздушно-космических сил России по инфраструктуре боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.