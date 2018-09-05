В Кремле обеспокоились ситуацией в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб остается предметом «повышенной озабоченности» Кремля. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ситуация в Идлибе по-прежнему является предметом повышенной озабоченности и обеспокоенности», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что этот вопрос поднимается на все переговорах российских властей с заинтересованными сторонами.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности взаимодействия между Турцией и Россией в связи с возможностью военной операции сирийской армии в Идлибе.

Также ранее Президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Иран могут совершить «серьезную ошибку», если поддержат «безрассудную» атаку сирийского президента Башара Асада по провинции Идлиб.