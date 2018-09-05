Ким Чен Ын съездил на похороны разработчика ядерного оружия

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил похороны ученого Чу Гю Чхана, который участвовал в разработке ядерного и ракетного оружия КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын выразил соболезнования родным и близким ученого, а также возложил траурный венок.

Реклама

ЦТАК также опубликовало фотографию, на которой запечатлен скорбящий лидер Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении 15 дней. Отмечалось, что северокорейский лидер мог мог сконцентрироваться на решении внешнеполитических вопросов.