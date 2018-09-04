Белый дом пригрозил Асаду силой в случае применения химоружия

Белый дом пригрозил президенту Сирии Башару Асаду военной силой в случае применения химоружия, передает РИА «Новости».

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Она уточнила, что Вашингтон тщательно отслеживает ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

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«Мы хотим ясно заявить, что наша твердая позиция остается прежней: если президент Башар Асад снова решит использовать химическое оружие, США и их союзники ответят быстро и подобающим образом», — говорится в заявлении.

Ранее американский журналист Боб Вудворд в своей книге рассказал, что президент США Дональд Трамп в 2017 году требовал от Пентагона ликвидировать главу Сирии Башара Асада.

По словам Вудворда, Трамп был в ярости из-за сообщений о химической атаке в сирийской Думе и потребовал от главы Пентагона Джеймса Мэттиса «просто убить» Асада.