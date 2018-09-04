ОЗХО не подтвердила, что вещество из Солсбери и Эймсбери из одной партии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в британских Эймсбери и Солсбери, были из одной партии, передает РИА «Новости».

Об этом говорится в докладе по итогам собственного расследования фактов применения химического вещества в Великобритании в 2018 году.

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«Ввиду того что неизвестны условия хранения небольшого флакона, найденного в доме Чарли Роули, и того факта, что взятые в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, (полицейского) Николаса Бэйли… образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги, а также из-за загрязнения доступных образцов ОЗХО не смогла прийти к заключению о том, были ли эти образцы из одной синтезированной партии», — говорится в докладе.

Ранее в ОЗХО заявили, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.