ПВО Сирии отразили ракетный удар по пригороду Хамы

Сирийские ПВО отразили атаку военно-воздушных сил Израиля, сбив несколько ракет в пригороде Хамы, сообщает Reuters со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Ранее Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в районе населенного пункта Вади-аль-Юун неподалеку от Хамы были слышны взрывы.

Реклама

«ПВО сбили несколько ракет, запущенных израильским врагом по району Вади-аль-Юун неподалеку от Хамы», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что истребители ВКС России нанесли удары по позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб. По данным турецкого агентства Anadolu, бомбардировке подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.