В ДНР заявили о формировании ударной группы ВСУ из 12 тысяч человек

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали ударную группу для атаки на мариупольском направлении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские военные также перебрасывают артиллерию в район подконтрольного Киеву населенного пункта Розовка. По словам Басурина, общая численность соединений и воинских частей превышает 12 тыс. человек.

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Заместитель командующего отметил, что в состав группы входят части морской пехоты, десантников, а также части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады.

Ранее сообщалось, что на Украине отказались искать новый формат переговоров по Донбассу.