СМИ: российские ВКС нанесли удары по вооруженной оппозиции в Идлибе

Истребители ВКС России на на северо-западе Сирии наносят удары по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, бомбардировке подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейзун на севере Хамы.

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На сайте сирийской оппозиции говорится, что три российских истребителя нанесли 20 ударов.

Турецкое агентство уточняет, что данных о погибших и раненых в настоящее время не поступало.

Минобороны России пока не прокомментировало данную информацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что беспилотники, засылаемые террористами из Идлиба, представляют угрозу для российских пунктов временного базирования в Сирии.