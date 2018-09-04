Российские инспекторы оценят военный объект в Бельгии

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские инспекторы проведут проверку военного объекта в Бельгии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проверка пройдет во вторник, 4 сентября, и продлится один день.

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«В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Бельгии», — сказал Рыжков.

Также он сообщил, что командование неназванного военного объекта предоставит российским инспекторам данные о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Ранее сообщалось, что российские инспекторы проверят военный объект в Норвегии.