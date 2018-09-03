В Сирии совершена смертельная атака с помощью дронов

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что в результате атаки боевиков с помощью беспилотников погибли трое военных правительственных войск Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, атака дронов произошла 2 сентября в сирийской провинции Латакия. Ее, как рассказал Савченко, устроили представители незаконных вооруженных формирований из района города Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб.

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Как стало известно, жертвами атаки дронов стали три человека, еще девять военных были ранены.

Савченко подчеркнул, что российский ЦПВС призывает командиров незаконных группировок отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее сообщалось, что в Генштабе вооруженных сил России рассказали об атаке дронов на Хмеймим.