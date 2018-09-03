В ДНР рассказали о распоряжении Киева о подготовке к наступлению

Официальный представитель командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о распоряжении украинского командования о подготовке к наступлению в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим», — сказал Басурин.

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По его словам, это является доказательством подготовки украинских властей к попытке оккупации юга ДНР.

Ранее в командовании ДНР сообщили, что украинская армия после ликвидации главы самопровозглашенной республики Захарченко начала активную подготовку к наступлению в Донбассе.