На Украине предложили усилить военное присутствие Киева в Азовском море

В украинской Раде глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о необходимости усилить военное присутствие страны в Азовском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, украинская сторона считает, что Россия якобы не пропускает следующие в украинские порты суда, что приводит к убыткам, поскольку суда простаивают.

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«Ответом на морскую блокаду страны (якобы с российской стороны. — Газета.Ru) должно быть наращивание нашего военного присутствия, усиление экономических санкций», — сказал Бурбак.

Ранее в Госдепе заявили, что США призывают Россию прекратить «кошмарить» международное судоходство в Азовском море.