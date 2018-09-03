Daily Star: западные санкции могут помешать восстановлению Сирии

В то время как президент Сирии Башар Асад пытается превратить военный успех в реконструкцию страны, западные санкции становятся серьезным препятствием, которое может отпугнуть зарубежные инвестиции, необходимые для восстановления сирийского государства. Об этом пишет издание The Daily Star.

По оценке Организации Объединенных Наций (ООН), война в Сирии обошлась в $388 млрд. Между тем, санкции Запада затрудняют работу иностранных компаний, говорится в материале. Однако масштабная реконструкция страны пока далека от реализации.

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Россия, Иран и Китай направили часть инвестиций в Сирию, однако эти страны хотели бы, чтобы другие государства разделили это «бремя», говорится в материале.

Тем не менее, в западных странах говорят о том, что не одобрят финансирование восстановления Сирии. В отношении Дамаска действуют санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) и США. Так, американские санкции представляют больший риск для бизнеса, говорится в материале. Например, если некоторым западным компаниям удается вести бизнес в Сирии, то это лишь означает, что такие компании рискуют непреднамеренными нарушениями.

Введенные Вашингтоном санкции запрещают экспорт, продажу или поставку услуг, а также любые новые инвестиции в Сирию любым лицом из США. Они также запрещают любые сделки лиц США, связанные с сирийской нефтью и углеводородными продуктами или их импорт в Соединенные Штаты.

Между тем, санкции ударили и по сирийскому здравоохранению, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии Элизабет Хофф. По ее словам, санкции повлияли на закупки некоторых лекарств.