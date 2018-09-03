Министр обороны Британии рассказал об угрозе террористов ИГ из Афганистана

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритании угрожают террористы группировки «Исламское государство» из Афганистана. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, террористические группировки, которые действуют в Афганистане, «имеют потенциал совершить атаки» в Европе.

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Он также добавил, что данные группировки связаны с их единомышленниками по всей Европе.

Уильямсон подчеркнул, что Британия должна действовать для предотвращения атак этих группировок.

Ранее СМИ сообщили, что на востоке Афганистана местные вооруженные силы ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.