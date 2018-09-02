В МИД Сирии назвали причину взрывов на авиабазе под Дамаском

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что причиной взрывов на авиабазе под Дамаском стало короткое замыкание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал министр в интервью телеканалу «Россия-24», о причине взрывов сообщили источники в министерстве обороны Сирии.

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«Причиной этих взрывов стало короткое замыкание, произошедшее в результате перегрева… Эти взрывы не были результатом незаконной израильской агрессии», — отметил Муаллем.

О том, что взрывы могли быть результатом замыкания, также сообщали сирийские СМИ.

Ранее стало известно, что на базе правительственных войск неподалеку от Дамаска произошли два взрыва.