В Сирии заявили, что удары США не помешают освободить Идлиб

Глава сирийского МИДа Валид Муаллем заявил, что угрозы Соединенных Штатов нанести удар по Сирии под предлогом использования Дамаском химоружия не изменят их планов относительно освобождения провинции Идлиб от террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что утверждения США о планах сирийского правительства устроить химатаку являются лишь надуманным предлогом и оправданием перед обществом, чтобы нанести удар по Сирии.

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«Все, что активно раскручивается США, не повлияет на решимость сирийского народа и планы сирийской армии освободить Идлиб и окончательно покончить с терроризмом в Сирии», — заявил Муаллем.

Глава сирийского внешнеполитического ведомства добавил, что народ и руководство Сирии желают скорейшего окончания конфликта, однако эта задача осложняется вмешательством западных стран во главе с США.

Ранее в российском Минобороны заявили, что в Сирии готовится инсценировка химатаки с участием «Белых касок».