Popular Mechanics оценил новую российскую снайперскую винтовку

Журнал Popular Mechanics назвал новую российскую снайперскую винтовку МЦ-116М одной из самых смертоносных в мире.

По данным издания, пробивная сила МЦ-116М сочетается с бесшумностью.

Как отмечается, винтовка способна пробивать бронежилет высокого класса на дистанции до 300 м.

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При этом, по мнению экспертов, российским конструкторам удалось добиться от оружия калибра 12,7 мм беззвучного выстрела с помощью специальных патронов.

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