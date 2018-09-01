Дамаск назвал приоритетной задачей освобождение Идлиба

Дамаск считает своей приоритетной задачей освобождение провинции Идлиб — военным путем или путем примирения. Об этом заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем, пишет RT.

По его словам, международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией. Он добавил, что сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории.

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«И никто не имеет права этому помешать. Во-вторых, как заявил президент [Сирии] Башар Асад, в настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путем примирений, чему мы отдаем предпочтение, или военным путем», — сказал Муаллем.

Министр назвал «важнейшим формированием» в провинции террористическую организацию «Джабхат ан-Нусра».

Ранее МИД Сирии обвинил «Белые каски» в похищении детей для инсценировки химатаки в Идлибе.

«Джабхат ан-Нусра» признана Верховным судом России террористической организацией и запрещена в стране.