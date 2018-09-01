В районе Пальмиры произошло столкновение сирийских войск с боевиками

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на территории Сирии сообщил о столкновении сирийских правительственных войск с боевиками в субботу, 1 сентября, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, столкновение произошло около 5.00 утра в 36 километрах к юго-востоку от сирийского города Пальмира. Бандформирование «Восточные львы» численностью около 500 человек попыталась прорваться из района населенного пункта Эт-Танф, где расположена база США, к Пальмире.

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В ЦПВС заявили, что двоих террористов убили. Еще двое, как утверждают в центре, в плену признались, что к нападению их готовили американские инструкторы с Эт-Танф, оттуда же им поставлялось оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в ЦПВС не зарегистрировали ни одной американской операции против боевиков за время существования базы Эт-Танф.