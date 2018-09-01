Главнокомандующий ВМФ раскрыл подробности учений в Средиземном море

Главнокомандующий российским военно-морским флотом (ВМФ) Владимир Королев рассказал о подробностях совместных военных учений ВМФ и воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его данным, в ходе средиземноморских учений будет задействовано 26 кораблей и 34 летательных аппарата, в числе которых корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии и самолеты дальней авиации. Учения будут проводиться с 1 по 8 сентября.

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«Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота», — добавил Королев.

Он отметил, что перед военными стоит задача отработать противолодочную борьбу и противовоздушную оборону, защиту морских коммуникаций, противодействие пиратству и оказание помощи судну, терпящему бедствие. Также запланированы практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Главнокомандующий подчеркнул, что зоны, где будут проводиться российские учения, временно объявлены опасными для судоходства.

Ранее стала известна реакция Пентагона на предстоящие военные учения России в Средиземном море.