Украинский депутат Береза пообещал уничтожить за пять минут флот России в Азове

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что украинская армия располагает необходимыми силами для уничтожения любого флота в Азовском море за «5-10 минут». Слова депутата приводит «Обозреватель».

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей, любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5-10 минут», — сказал Береза.

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По его словам, для «подавления любого флота» подойдет даже то оружие, которое осталось со времен Советского союза. Он также отметил, что в данный момент украинские оборонные ведомства «проводят все необходимые мероприятия» на побережье Азовского моря для адекватного ответа на возможную агрессию.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины подготовят стратегию развития флота до 2035 года.