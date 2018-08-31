Европейские страны советовали США не предоставлять Киеву летальное оружие

Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что страны Европы выступали против предоставления Украине летального оружия. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

По словам Чалого, предшественник Дональда Трампа на посту президента США Барак Обама «прислушивался» к таким советам европейских партнеров. Он подчеркнул, что в настоящее время Киев готов платить Вашингтону за поставки летального оружия.

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«Мы готовы рассматривать закупку вооружения в США, а не только получение как безвозвратной помощи — а это важно для Дональда Трампа, в прошлом бизнесмена», — сказал Чалый.

Ранее госслужба экспортного контроля Украины опубликовала отчет, в котором сообщила о том, что за истекший 2017 год основным покупателем украинского оружия стали США.