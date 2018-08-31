Адмирал ВМС США заявил об эффективности подводных сил России

Вице-адмирал Джеймс Фогго, который командует шестым флотом ВМС США, заявил об эффективности подводных сил России. Об этом сообщается в подкасте шестого флота, ссылка на который размещена в твиттере.

По словам Фогго, со времен холодной войны активность в подводной войне существенно увеличилась.

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«Военно-морские силы России продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы», — сказал Фогго.

Он добавил, что в настоящее время американская сторона участвует в «четвертой битве за Атлантику», что связано с возросшей активностью подводных сил России.

Ранее СМИ рассказали о превосходстве российских комплексов РЭБ над новой разработкой США.