Во Владивосток прибыл для испытаний новейший корвет «Громкий»

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский рассказал о прибытии во Владивосток новейшего корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Воскресенского, корабль был доставлен с Амурского судостроительного завода. Для его транспортировки использовался плавучий док «Зея». В ближайшее время на корвете начнется налаживание оборудования.

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«Во Владивостоке на корабле завершат швартовые испытания корвета, здесь же боевой корабль пройдет ходовые и государственные испытания», — заявил Воскресенский.

Отмечается, что судно должно стать частью Тихоокеанского флота до конца 2018 года.

Ранее в Минобороны проинформировали, когда корвет «Громкий» войдет в состав ТОФ.