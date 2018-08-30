Британский корабль сопроводил судно России через Ла-Манш

Британский тральщик Hurworth сопроводил через пролив Ла-Манш судно связи ВМФ России «Юрий Иванов», сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Базирующийся в Портсмуте минный тральщик вел наблюдение за российским кораблем-разведчиком «Юрий Иванов»», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что корабль проходил через зону интересов Соединенного Королевства. Кроме того, судно сопровождали британские вертолеты.

Командир Hurworth Марк Хьюард заявил, что задание по слежению за российским судном вблизи британских вод является для них «обычным делом».

Ранее фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании «Вестминстер» был направлен в Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.