Россия и Южная Корея создадут прямую линию связи ВВС

Москва и Сеул договорились о создании прямой линии связи между военно-воздушными силами (ВВС) государств. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство национальной обороны.

Отмечается, что такая договоренность была достигнута во время московских переговоров южнокорейского заместителя министра обороны Со Чу Сока и его российского коллеги Александра Фомина.

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По данным агентства, во время встречи стороны также провели переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова и обсудили переспективы развития российско-корейских отношений в военной области.

Ранее сообщалось, что военные Южной Кореи посетили мотострелков в Приморье.